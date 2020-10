M5S, Fico: "Scissione? Non sono preoccupato"

(Fotogramma)

"Scissione? Non sono preoccupato". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, oggi a Napoli per un convegno sulla risorsa mare, a una domanda su possibili scissioni nel Movimento 5 Stelle. "Ognuno può esprimere le proprie opinioni - ha aggiunto - l'importante è dibattere ed è giusto un dibattito interno nel Movimento senza alcun problema".

"Il Movimento è importante, ma poi rispetto al Paese, alle problematiche e al fatto che stiamo vivendo e gestendo una pandemia queste cose passano in secondo piano - ha sottolineato - Va bene quindi discutere ma in tranquillità, perché c'è anche il Paese da portare avanti. Sono due strade diverse: una strada in cui maggioranza e governo vanno avanti perché adesso dobbiamo gestire i fondi del Recovery fund, i 209 miliardi, e fare i progetti, e dall'altro un giusto dibattito interno nel Movimento senza alcun problema".

Rispondendo poi sulla possibilità o meno che prosegua l'utilizzo della piattaforma Rousseau da parte del Movimento 5 Stelle, Fico ha osservato: "Per ora c'è Rousseau e si fanno le cose su Rousseau. Io non mi focalizzerei su Rousseau ma sul dibattito interno e sull'organizzazione generale del Movimento. E' di quello che si deve discutere". "Con Rousseau ci siamo organizzati internamente - ha spiegato Fico - e c'è stata sicuramente in questi anni una sperimentazione ampia e all'avanguardia. Poi abbiamo sempre detto che si può discutere anche l'organizzazione generale del Movimento".