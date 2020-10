Piepoli: "Trump contro Covid può mandare messaggio vincente"

(Fotogramma)

"Non è che Donald Trump abbia più probabilità di vincere rispetto a Joe Biden. Però la tendenza è verso chi rassicura, chi dice 'combatto questa malattia con tutte le forze e la vincerò'. Questo è il messaggio sotteso di Trump. Ed è un messaggio vincente". Rafforza la base elettorale. Risponde così alle domande dell'Adnkronos Nicola Piepoli, uno dei principi dei sondaggisti italiani, a poche ore dal ricovero in ospedale di Trump, positivo al coronavirus, quando manca appena un mese alle elezioni presidenziali di novembre.

"Si può dire - afferma nella sua analisi - che nei confronti del coronavirus la gente si sia ammalata a priori". Quindi, "non sa giudicare, non sa esprimersi non sa prevedere". "C'è paura, e basta. Questa paura tarpa le ali, in particolare al Pil", afferma Piepoli che pensa soprattutto all'Italia.

E insiste: "Dei numeri si ha paura, quindi si ha paura di morire di coronavirus". La "paura" è "l'unica cosa che esprime oggi" la gente. "Noi facciamo i sondaggi ed esce questo", dice con preoccupazione.

"Bisogna togliere questa paura - continua - perché con la paura si lavora male, non si pensa al futuro, non si fanno figli, il lavoro rallenta, non ci sono idee per il futuro, sia a livello pubblico che a livello privato, salvo rare eccezioni". "C'è sempre un'eccezione che conferma la regola, ma - conclude Piepoli - il problema è come regolare la normalità". E come vincere questo stato d'animo anche negli Stati Uniti.