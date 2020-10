M5S, comitato Garanzia su Casaleggio: "Post su Blog Stelle iniziativa personale e arbitraria"

(Fotogramma)

"Il Blog delle Stelle è il canale ufficiale del Movimento 5 stelle e Davide Casaleggio non ricopre alcuna carica nel Movimento 5 Stelle. Il post pubblicato in data odierna sul Blog delle Stelle a firma Davide Casaleggio rappresenta una sua iniziativa, personale e arbitraria, diffusa attraverso uno strumento di comunicazione ufficiale del Movimento 5 Stelle". Lo si legge in un post sulla pagina Facebook del M5S, firmato dal 'Comitato di Garanzia del Movimento 5 Stelle', composto da Giancarlo Cancelleri, Roberta Lombardi e Vito Crimi. "Il fatto che il Blog delle Stelle sia gestito dall'associazione Rousseau non autorizza il suo presidente a utilizzarla per veicolare suoi messaggi personali non condivisi con gli organi del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle siamo noi, tutti, non è appannaggio di qualcuno in particolare", conclude il post.