Covid, Sileri: "Dobbiamo soffrire ancora un anno"

(fotogramma)

"Dobbiamo ancora soffrire questa situazione per diversi mesi, non so se per 7-8 mesi o per un anno. Ne verremo fuori quando ci sarà un vaccino, ma attenzione a dire che ci sarà un vaccino: dovrà essere disponibile per la popolazione, potrebbe servire più di un anno". Sono le parole del viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, a Non è l'arena su La7. "I numeri salgono molto lentamente e saliranno, ma la situazione non è paragonabile a quella di febbraio-marzo", aggiunge.