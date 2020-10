Covid, verso l'obbligo di mascherina in tutto il Paese

(Fotogramma)

Verso l'obbligo di mascherina in tutto il Paese. Sembra questa, a quanto si apprende da fonti di governo, l'intenzione dell'esecutivo, emersa nel corso del vertice di domenica sera a Palazzo Chigi con il premier Conte e i capi delegazione di maggioranza. La proposta, avanzata dal ministro Speranza, verrà portata in Parlamento e successivamente inserita nel Dpcm. Non sarebbe stata presa, invece, sempre secondo quanto s'apprende, alcuna decisione sulla questione della riduzione degli orari dei locali della movida e dei ristoranti. Per quanto riguarda la partecipazione a eventi, il limite dovrebbe rimanere invariato con 1000 partecipanti all'aperto e 200 al chiuso.