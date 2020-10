Gregoretti, Salvini e il tweet con la difesa di Iva Zanicchi

Un tweet con le parole di Iva Zanicchi, contro il processo per il caso Gregoretti al leader leghista. Questo quando postato stamane da Matteo Salvini, che condivide una foto della cantante e le sue dichiarazioni sul caso: "Assurdo processare Salvini. Non trovo elementi per poter condannare un ministro che ha fatto le cose parlandone con il resto del governo. È stato un atto forte - dice 'l'Aquila di Ligonchio' - per richiamare l'attenzione dell'Europa, così sorniona, così indifferente, e che a parole è sempre pronta ad aiutare tutti ma nei fatti non aiuta nessuno".









