Salvini: "Azzolina non dovrebbe stare dov'è, cercate su Google suo esame"

"La ministra Azzolina non dovrebbe essere dov'è, andate a guardarvi il suo esame, cercate su Google 'Azzolina esame". Lo dice Matteo Salvini, ospite di 'Non è l'arena' su La7, sottolineando il tema della "meritocrazia".

CASO GREGORETTI - "Secondo me ha fatto bene il giudice a chiedere di ascoltare Conte, Di Maio, Toninelli e la Trenta". Lo dice Matteo Salvini, ospite di 'Non è l'arena' su La7, commentando l'ordinanza del Gup di Catania. "Penso che un politico debba essere giudicato dai cittadini su un atto politico, limitare l'immigrazione è un atto politico, e quindi va giudicato dai cittadini". "Ho sempre detto - aggiunge - che ho fiducia nei magistrati, in ogni caso, sia che mi dia ragione sia che mi dia torto".

REDDITO DI CITTADINANZA - "Pentito di aver votato il reddito di cittadinanza? Sulla carta aveva un senso, riformare chi era stato espulso dal lavoro, ma alla prova dei fatti si è rivelato un fallimento". "A differenza di quota 100, il reddito non ha funzionato".

FONDI LEGA - "Sui fondi della Lega ho piena e totale fiducia nella magistratura, ma i soldi non ci sono, non li trovano per questo, non perché li abbiamo nascosti bene".

GOVERNO GIALLOVERDE - "La soluzione normale, dopo la rottura con i 5Stelle sarebbe stato il voto, loro, comunque bloccavano tutto, io gli ho detto 'l'Italia non merita il pantano'" dice Salvini rispondendo alla crisi del governo gialloverde. "Nessuno - aggiunge - comunque mi aveva garantito le elezioni".