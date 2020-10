Covid, Fassino: "Sono in autoisolamento dopo caso Merlo"

"Come riferito dal sottosegretario Merlo, venerdì sono stato avvisato da lui e dagli Uffici della Camera che il sottosegretario era risultato positivo alla effettuazione del tampone. Seguendo le indicazioni del mio medico e degli uffici della Camera mi sono collocato in autoisolamento precauzionale in attesa degli accertamenti clinici". Lo dice il presidente della commissione Esteri della Camera Piero Fassino.

"E così hanno fatto gli altri membri e funzionari della Commissione che, come me, erano presenti alle riunioni della Commissione Esteri a cui ha partecipato il sottosegretario Merlo", aggiunge Fassino.