Covid, questore Cirielli: "Positivi Camera? Chiedo riunione per misure sanitarie"

(Fotogramma)

''Domani chiederò una riunione d'urgenza dei questori della Camera per valutare tutte le misure di prevenzione sanitaria necessarie, anche alla luce delle disposizioni del governo nazionale, e garantire la sicurezza dei deputati e dipendenti dopo i casi di positività in Commissione Esteri e Bilancio di Montecitorio''. Lo dice all'Adnkronos il questore della Camera e deputato di Fdi, Edmondo Cirielli.

Sul tavolo c'è anche l'ipotesi di 'chiusura' per un giorno del palazzo per consentire la sanificazione? ''Non mi sento di escludere nulla, ma non ne abbiamo ancora parlato'', replica Cirielli.