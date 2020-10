'Insieme', nel consiglio di garanzia anche l'ex governatore di Bankitalia Fazio

(Fotogramma)

Ricco e prestigioso il parterre delle personalità che contribuiranno alla crescita di 'Insieme', il nuovo partito di centro di ispirazione cristiana benedetto ieri dal cardinale Giovanni Battista Re, strutturato tra un comitato di coordinamento politico collegiale composto da 21 membri, tre dei quali compongono una segretaria provvisoria del Partito e un consiglio di Garanzia formato, apprende l'Adnkronos, da cinque componenti celebri: Antonio Fazio, ex governatore della Banca d'Italia; Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali; Luisa Santolini, presidente del Forum famiglie; Gianni Fontana, ex senatore Dc; Giuseppe Ignesti, professore di Storia contemporanea alla Lumsa.

Tra i 21: Silvana Arbia, ex componente del Tribunale Internazionale contro i Crimini di Guerra, Domenico Galbiati, Giancarlo Infante, Alessandro Diotallevi, Ivo Tarolli, Lorenzo Dellai, Andrea Olivero, Alfonso Barbarisi, Alessandro Risso, Enrico Maria Tacchi. Tra questi in tre, appartenenti ad alcune delle associazioni confluite in 'Insieme', fanno parte della segretaria politica.

"In tre perché è una segreteria collegiale, noi non abbiamo il segretario, non vogliamo leader", spiega all'Adnkronos Giancarlo Infante (Politica Insieme), uno dei segretari con Risso (Popolari del Piemonte) e Tarolli (Costruire Insieme). (di Roberta Lanzara)