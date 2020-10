Insulti per Salvini, il leghista: "Fosse mio figlio due schiaffoni..."

Fotogramma

"Se mio figlio andasse in piazza a insultare un altro, quando torna a casa si becca due schiaffoni che se lo ricorda per il resto dei suoi giorni". Matteo Salvini, in piazza a Taurianova - dove si è recato a sorpresa per festeggiare la vittoria di Roy Biasi, neosindaco leghista della cittadina del Reggino, in Calabria - replica così ai contestatori che gli gridano 'buffone-buffone'. "Qua ci sono alcuni genitori che hanno sbagliato la loro missione educativa", si lamenta il leader della Lega.

"Se i cittadini hanno scelto Roy i fischietti tirateli fuori tra 5 anni e andate a casa, usateli nel campo di calcetto", continua Salvini, che aggiunge: "I cittadini hanno sempre ragione".