Lezzi a Crimi: "Non entrare a gamba tesa su parlamentari e Casaleggio"

Fotogramma

"Hai convocato gli Stati Generali, poniamoci l'obiettivo di chiarirci in quel contesto. Evita di entrare a gamba tesa sui tuoi parlamentari e su Davide Casaleggio. Non ha senso e ci sono cose molto più importanti da fare". Lo scrive in un passaggio di un post indirizzato a Vito Crimi, la senatrice del M5S, Barbara Lezzi.