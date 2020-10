Mattarella: "Made in Italy trainante per l'intera economia"

"La ripartenza dell'industria è decisiva per il nostro sistema Paese. In questa prospettiva un valore particolare assumono i settori dell'eccellenza italiana, quel Made in Italy che, grazie alla sua qualità, ha svolto e svolge un ruolo trainante per l'intera economia e per il prestigio stesso dell'Italia". Lo dice il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al convegno sul rilancio dell'economia italiana post Covid, organizzato da Sole 24 Ore e Financial Times.

"La pandemia globale sta comportando costi elevatissimi per le nostre società ed è necessario uno sforzo comune e un impegno convergente da parte delle istituzioni, delle imprese, di tutte le componenti sociali per attuare un progetto, il più possibile condiviso, orientato allo sviluppo sostenibile", sottolinea Mattarella.

"Possiamo e dobbiamo saper cogliere da questa crisi, che pure ha avuto tratti drammatici- dice il Capo dello Stato - , le opportunità di un rilancio in termini di qualità, di benessere, di crescita. Ogni parte della comunità ha una sua propria responsabilità e gioca un ruolo che può risultare determinante. Le imprese, in special modo, possono contribuire alla ripartenza investendo sull'innovazione e sulla qualità".

"Solo un'Europa più forte e coesa - conclude Mattarella - può far valere quell'approccio multilaterale che oggi risulta ancora più necessario di fronte a tentazioni di chiusura che si affacciano al mondo".