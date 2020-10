"Ascoltare gli psicologi: no a lockdown generalizzato"

(Fotogramma)

“I moniti dell’Oms e da ultimo degli psicologi italiani sul crescente stress che sta colpendo gli italiani dovrebbero far riflettere il Governo sull’impatto devastante di un nuovo eventuale lockdown generalizzato. Stiamo vivendo una crisi gravissima che è fronteggiata, purtroppo, con misure inutili e impalpabili. Il Paese è in ginocchio e giorno dopo giorno emerge con crescente evidenza tutta l’inefficacia delle azioni messe in campo dal Governo”. Lo dichiara la deputata della Lega Sara De Angelis.