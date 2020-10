Covid, Gualtieri: "Non siamo alla vigilia di un nuovo lockdown"

(Fotogramma)

Le misure di igiene e prevenzione sono "l'unica strada per evitare misure restrittive che non vogliamo adottare ma è importante un grande sforzo di tutti". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, precisando che "non" siamo alla vigilia di un nuovo lockdown. "Sono fiducioso che non ce ne sarà bisogno" ma "non smarrire l'attenzione perché basta pochissimo e la curva cresce, sarà importantissimo come ci comporteremo nei prossimi giorni", aggiunge. "Stiamo lavorando ad una riforma fiscale più ambiziosa" annuncia a 'Restart', aggiungendo che "siamo al lavoro, con l'obiettivo di varare una legge delega che si affianca" a un'altra misura che è l'assegno unico per i figli. "A inizio 2022 tutto questo nuovo sistema sarà già a regime e se riusciremo ad anticipare qualche pezzo lo faremo", afferma. Quanto all'economia, è in miglioramento. "Il terzo trimestre vedrà numeri di ripresa del pil molto, molto significativi naturalmente prima ne abbiamo perso tanto", afferma, sottolineando che "la chiave per ripresa è il contenimento del virus".