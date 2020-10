Dini: "Bene Salvini se svolta al centro, basta con sovranismo scatenato"

(Fotogramma)

"La svolta al centro della Lega? La vedo molto bene" se ci sarà "ma Salvini doveva pensarci uno o due anni fa, invece di essere scatenato sovranista contro l'Unione europea e contro tutti". Lamberto Dini, ex presidente del Consiglio, lo dice all'AdnKronos, sottolineando che un riposizionamento della Lega, con posizioni più moderate è "auspicabile e necessario".

Per l'ex premier fiorentino "in Lombardia, come abbiamo visto nelle scorse elezioni, alle comunali, ci sono gli imprenditori che non lo seguono più, ma lui è testardo, sta sbagliando". Poi aggiunge: "Come si vede però Giorgetti si dissocia" dalla linea sovranista e anti-Ue. Dini spiega di apprezzare Salvini come leader: "E' capace, bravo, ma se si impunta sulle questioni sbagliate, sulla Ue, sui fondi europei, non fa un buon servizio".

"Deve ricomporre e rivedere completamente le sue posizioni - sottolinea Dini - e anche sul Mes deve cambiare, tornare indietro, è stupido prendere la stessa posizione dei Cinque Stelle, che penso cambieranno anche loro sul tema del fondo salva-Stati". "Smettila - dice rivolto a Salvini - quelli del Mes sono soldi a tasso quasi zero, e noi qui siamo in mutande".