Campagna social Conte e ministri: #ioindossolamascherina

Campagna social del premier Giuseppe Conte e di ministri e sottosegretari con l'hastag #ioindossolamascherina per invitare all'utilizzo dei dispositivi di protezione. E' stato per primo il presidente del Consiglio a lanciare il messaggio via twitter. "La mascherina ci salva. Usiamola sempre. Proteggiamo noi stessi, i nostri cari, il nostro Paese".

E poi il titolare del Mef, Roberto Gualtieri: "Non abbassiamo la guardia e alziamo la mascherina. Usarla ci protegge dal contagio. Per questo è fondamentale indossarla sempre. Un piccolo gesto per fermare il #covid19 e tutelare la salute di tutti". Il ministro deli Esteri, Luigi Di Maio, invita anche a scaricare l'app Immuni: "Usiamo le mascherine, rispettiamo le norme anti covid, agiamo sempre con senso civico. E ricordate di scaricare l’app Immuni: è fondamentale per tenere sotto controllo il virus (qui il link: https://immuni.italia.it/download.html). Forza!". E aggiunge: "Non dimentichiamo quanto abbiamo sofferto, non vanifichiamo gli sforzi compiuti".

Ed ancora il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro: "Serve il contributo di tutti per contenere il #Covid19. Il primo gesto da fare è indossare la mascherina. Serve a proteggerci, a non vanificare i sacrifici fatti e a continuare a tenere più bassi i contagi rispetto ad altri Paesi. La mascherina ci salva". La ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo: "Grazie agli sforzi compiuti da ognuno di noi, l’Italia è diventata un modello per gli altri Paesi. Adesso non dobbiamo vanificare quegli sforzi. Continuiamo a proteggere noi stessi e gli altri. Siamo responsabili. Siamo un esempio".

E poi quella dell'Innovazione, Fabiana Dadone: "Per proteggere noi stessi, gli altri, il Paese". La viceministra agli Esteri, Marina Sereni, twitta: "Mascherina bianca, azzurra, chirurgica, colorata, personalizzata... l’importante è usarla e indossarla correttamente, coprendo naso e bocca. Per proteggere noi e gli altri, per aiutare a combattere la pandemia e vincerla insieme".