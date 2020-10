Conte: "Italia resta aperta ai turisti"

L'Italia resta aperta ai turisti, anche quelli francesi. Lo ha assicurato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un'intervista al quotidiano francese Le Monde.

"Mi ha fatto particolarmente piacere sentire la cancelliera tedesca Angela Merkel che qualche giorno fa consigliava ai suoi compatrioti di andare in Italia - ha affermato Conte - Non l'ha detto a caso: qui manteniamo un livello medio di attenzione molto forte nei negozi, i ristoranti. Abbiamo messo una cura particolare negli aeroporti, dove riusciamo ora a fare un test in 15 minuti. Dunque penso che vi siano tutte le condizioni per cui i turisti possano venire". "E naturalmente - aggiunge Conte- ciò vale anche per i francesi".