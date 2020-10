Paragone: "M5S senza idee, è una fake politica"

(Fotogramma)

"Il M5S è una fake politica: nulla di ciò che aveva generato un aspettativa pari al 33%". Lo afferma il senatore Gianluigi Paragone , leader di Italexit, ospite a Radio Capital che lo rilancia in un tweet.

"Anche se Di Battista diventasse leader del M5S io non rientrerei. Il Movimento non ha più un’idea precisa. La mia idea è l’uscita dall’Europa. Avevamo raccolto le firme per uscire dall’Eurozona e loro hanno cambiato idea...", aggiunge l'ex M5S.