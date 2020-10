Renzi: "Sì a Immuni, ma non puoi aspettare 5 giorni per tampone"

Fotogramma

"Io Immuni l'ho scaricata. Però, è giusto scaricarla, ma poi devi dare criteri di velocità. Se Immuni ti dice che sei entrato in contatto con un contagiato poi non puoi stare cinque giorni per il tampone. Se no sei schiavo dei ritardi burocratici". Lo ha detto Matteo Renzi a l'Aria che tira.

"E' allucinante vedere le code per i tamponi. Mancano i soldi? Ci sono 37 miliardi pronti per il Mes, utilizziamoli. Se c'è l'emergenza ci vogliono i soldi del Mes, se non c'è l'emergenza per me servono lo stesso, però discutiamo. Il buon senso vuole che non si buttino via i soldi", ha continuato il leader di Italia Viva. "Sul Mes ho chiesto al presidente del Consiglio, al Pd, al M5s ,a Speranza: mettiamoci attorno a un tavolo e decidiamo, se no diventa una barzelletta. Serve che la maggioranza si riunisca, bisogna mettersi d'accordo, che si fa su Ilva? Su Alitalia questo è il momento giusto per salvarla", ha detto ancoea.