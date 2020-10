Il sondaggio: Lega ancora in testa, è pari fra FdI e M5S

Afp

La Lega primo partito al 25,5 per cento, seguito dal Pd al 20,5 per cento. Al terzo posto, alla pari nei consensi il Movimento 5stelle e Fratelli d’Italia con il 15 per cento. E' il sondaggio pubblicato da Porta a Porta, realizzato da Noto Sondaggi, sulle intenzioni di voto degli italiani. Per il campione di Antonio Noto il distacco tra la somma dei partiti dell’area di governo e quella delle forze della coalizione del centro destra, vede un distacco di 7 punti a favore del centrodestra. Il 48 per cento voterebbe oggi i partiti dell’opposizione di centrodestra, mentre il 41 per cento è il consenso raccolto da quelli dell’area di governo.