Zanni blinda la Lega a Bruxelles, mai senza Le Pen

La Lega non romperà l'alleanza nel Parlamento Europeo con il Rassemblement National di Marine Le Pen, anche perché la liaison con il partito dell'estrema destra francese non è un "ostacolo" sulla via verso il governo, in prospettiva. Lo assicura il presidente del gruppo Identità e Democrazia Marco Zanni (Lega), a Bruxelles.