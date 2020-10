Covid, Mattarella: "La libertà si realizza con gli altri"

(Fotogramma/Ipa)

"La libertà non è un fatto esclusivamente individuale, ma si realizza insieme agli altri, richiedendo responsabilità e collaborazione". Lo ha detto, secondo quanto si è appreso, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nell'incontro al Quirinale con la Presidente della Repubblica Ellenica, Katerina Sakellaropoulou. Nell'incontro, il Capo dello Stato ha sottolineato che la necessità di mantenere aperte le scuole, le fabbriche, gli uffici, implica una maggiore responsabilità dei singoli nel prevenire e limitare i contagi. La presidente Sakellaropoulou, che nelle prime settimane del lockdown telefonò a Mattarella per esprimere solidarietà al nostro Paese, ha parlato della grande serietà da parte di italiani e greci nel fronteggiare la pandemia. E ha citato la frase di Mattarella riferita al premier inglese Boris Johnson: amiamo la libertà ma amiamo anche la serietà. "L'andamento dell'emergenza sanitaria causata dal Covid richiede all’Unione Europea la massima tempestività nella messa in campo di tutte le misure necessarie. Per questo mi auguro che siano presto superati i tentativi di rallentamento".