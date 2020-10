Roma, Calenda a Pd: "Ma primarie non erano fondamentali? Aò"

(Foto Fotogramma)

"Ma come?! Ma queste primarie non erano fondamentali? Ao’ @pdnetwork". Lo scrive su twitter Carlo Calenda postando il titolo di un articolo sul Corriere.it in cui si legge: 'Elezioni comunali Roma 2021, il groviglio Campidoglio. Il Pd a caccia di un big, le pressioni su Sassoli per evitare le primarie'.

Roma, Orlando: "Non credo si debba seguire strada primarie"