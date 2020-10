Roma, Giletti: "Candidato sindaco? Mi accoppiano a tutte le città, non smentisco"

(Fotogramma)

''Ogni tre mesi mi spostano da Torino a Roma a Palermo... Ma non smentisco...''. Indicato dai boatos come candidato del centrodestra a sindaco di Roma, Massimo Giletti non conferma, ma nemmeno smentisce la voce delle ultime ore. In diretta su Rtl 102.5, dove il venerdì mattina conduce 'Giletti 102.5' con Luigi Santarelli, il giornalista taglia corto: ''Mi fa sorridere che mi accostino a tutte le città, ma non smentisco''.