Di Maio: "Covid non è capriccio, dimostrare senso civico"

(Fotogramma)

''Come si fa a non capire che la vita è un bene prezioso da custodire? Che con la salute degli italiani non si scherza? Che esistono delle regole e vanno rispettate? Il Covid non è un capriccio di questo governo''. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio su Facebook. ''Il Covid sono dati reali -sottolinea- persone che soffrono, cittadini che perdono la vita o che vedono morire un proprio caro. Vi chiedo di riflettere su queste cose, di capire che solo rimanendo uniti e dimostrando senso civico riusciremo a superare questo momento delicato. Dobbiamo stringere i denti e guardare in faccia la realtà dei fatti. Dobbiamo fare attenzione alla nostra vita, ma anche a quella di chi ci sta accanto''.

''Sentir dire ad alcuni personaggi che l’Italia è 'sotto una dittatura sanitaria' fa venire i brividi. È un atteggiamento folle'', scrive ancora riferendosi alle misure varate per contenere la pandemia. ''Nel momento più buio per il nostro Paese il popolo italiano ha saputo dare il buon esempio. Soprattutto agli occhi degli Stati esteri, del mondo che ci guardava. E questo buon esempio dobbiamo continuare a darlo. Possiamo farcela. Coraggio''.

''Abbiamo delle armi che vanno sfruttate al massimo. Facciamolo. Bisogna usare le mascherine, scaricare l’app Immuni per monitorare il virus e rispettare ogni singola norma anti-Covid'', conclude Di Maio.