Covid, Regioni chiedono didattica a distanza per superiori

(Afp)

Alcune Regioni hanno chiesto al governo di considerare un ritorno alla didattica a distanza per gli studenti delle superiori. Lo conferma il governatore della Liguria Giovanni Toti, al termine della cabina di regia governo-regioni sulle misure da inserire nel prossimo Dpcm anti-Covid.

"Stiamo suggerendo al governo di trasformare in didattica a distanza alcune delle classi più adulte, i ragazzi che possono stare a casa da soli senza incidere sulle esigenze familiari, alla luce dell'aumento del contagio e dell'affollamento dei mezzi pubblici", ha affermato Toti durante il consueto punto stampa di aggiornamento sull'emergenza coronavirus e dopo aver incontrato gli altri presidenti di regione sulle misure previste nel prossimo decreto del governo per il contenimento della pandemia. Toti ha precisato che si è trattato di una proposta avanzata da alcuni presidenti di regione non nello specifico dalla Liguria.