"No didattica a distanza per scuole superiori"

Nel prossimo Dpcm non è prevista la didattica a distanza, neppure per le scuole superiori. Lo sottolineano fonti di governo, ribadendo la "forte raccomandazione" di "evitare feste nelle abitazioni private e di ricevere persone non conviventi superiori a 6". Per quanto riguarda i locali (ristoranti, pasticcerie e bar), chiuderanno alle 24, dalle 21 si potrà solo consumare ai tavoli o da asporto e non in piedi davanti al locale.

Sono consentite le feste al chiuso ma "solo se collegate a cerimonie civili e religiose" e con un massimo di 30 partecipanti. Sospese gite e viaggi di istruzione e stop agli sport da contatto a livello amatoriale. Restano invece aperte le palestre.