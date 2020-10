Raggi: "Lavorato tanto su nostri temi: onestà, legalità e trasparenza"

(Fotogramma)

''Abbiamo pensato di ricandidarci perché in questi quattro anni abbiamo lavorato tanto su quelli che erano in nostri temi, onestà, legalità e trasparenza''. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi, intervenendo alla video assemblea con gli attivisti del M5s, a cui hanno partecipato anche Alessandro Di Battista e Paola Taverna.

''Uso la metafora della macchina. Quando siamo arrivati ci siamo seduti e abbiamo trovato una macchina dove non c'era niente, si erano rubati anche le ruote, ora la macchina è in pista. Abbiamo riattivato la macchina, ora siamo pronti per vincere le sfide del futuro''.