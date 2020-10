Di Battista: "Convinto che con Virginia si possa rivincere"

(Fotogramma)

''Non è un segreto che sostengo Virginia. Da romano non ho mai visto una serie di cambiamenti come negli ultimi due anni. Concordo con lei sulla necessita di dare continuità a questo progetto. Sono convinto che con Virginia si possa rivincere''. Lo ha detto Alessandro Di Battista, intervenendo alla video assemblea con gli attivisti del M5s e la sindaca di Roma Virginia Raggi.

''Sono convinto che il M5s si possa ricompattare sulla base di un progetto e di una agenda politica nuova. Spero che gli Stati generali non siano solo una resa dei conti e dove si parli solo di organizzazione interna, di capo politico, di guida collegiale, di struttura'', ha aggiunto.

''Il mondo post Covid è del tutto diverso, una serie di ricette che abbiamo messo in campo alcune sono estremamente attuali, altre obsolete. La prima cosa che deve uscire dagli Stati generali deve essere una agenda politica da qui al 2030 con proposte innovative che sappiano affrontare quel buio che dobbiamo iniziare ad immaginarci. Le prime proposte dell'agenda del 2013, a partire dal reddito di cittadinanza, le abbiamo portate a casa''.