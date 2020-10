Botta e risposta Paragone-Taverna, polemica in aula su mascherine

(Foto Fotogramma)

Botta e risposta tra il senatore leader di Italexit ed ex grillino Gianluigi Paragone e la vicepresidente del Senato Paola Taverna (M5S) che presiedeva la seduta dove è in discussione la relazione sul Recovery Fund delle commissioni Bilancio e Politiche Ue di Palazzo Madama. A far scattare la polemica, delle mascherine portate da Paragone in Aula: "Questo è un pacchetto di mascherine distribuite dalla presidenza del Consiglio, utilizzabili per spolverare...". "Mantenga un contegno degno di quest'Aula", lo ha interrotto Taverna. "Si ma anche nel rispetto degli italiani che hanno pagato queste mascherine", ha replicato ancora Paragone.