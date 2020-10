Cacciari e il Dpcm: "Non sono un deficiente, basta"

Mi sembra offensivo dire che in casa non possiamo stare con più di 6 persone. Se mi dicono non fare assembramenti e festini, lo capisco... Se mi dicono non stare con 6 persone... Ma cosa sono, un deficiente? Basta, basta! Basta con questo delirio normativistico assurdo, con questo controllismo fuori senso. Sono un animale razionale e intendo essere trattato come un animale razionale". Massimo Cacciari sbotta a Cartabianca su Raitre commentando l'ultimo Dpcm che evidenzia la necessità di evitare 'riunioni' nelle abitazioni.

"Mi sembra ridicolo dire che la seconda ondata sia stata causata solo dai comportamenti dell’estate. Cosa è stato fatto in questi mesi? Non bastano i posti in terapia intensiva, si diceva sarebbero aumentati in numero maggiore. I controlli vanno fatti laddove servono, non in generale. I controlli in alcuni luoghi sono di una totale assurdità, non hanno senso. Ci sono centinaia di persone che controllano a vanvera", afferma.

Immagini da RaiPlay