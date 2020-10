M5S, Lombardi contro Rousseau: "I conti non tornano"

Foto Fotogramma

"Rousseau, quando i conti non tornano". Su Facebook Roberta Lombardi risponde per le rime all'Associazione fondata da Davide Casaleggio, che sui social aveva replicato alla lettera di un gruppo di consiglieri regionali M5S irritati per la sospensione del fondo di tutela legale 'Scudo della Rete'. "Abbiamo rilevato che Rousseau ha incamerato, ad esempio, solo nel 2019, per lo Scudo della Rete, 320.00mila euro, ne ha spesi 20.00 e ne ha accantonati 125mila nel fondo per le spese legali. Restano ben 175mila euro che avrebbero potuto finanziare abbondantemente il servizio, senza la necessità di doverlo sospendere. Cosa che invece è stata fatta", attacca Lombardi, definendo "bizzarro" il fatto che Rousseau "risponda pubblicamente ad una lettera che nessuno" ha inviato all'Associazione.

"Visto che non ci piace passare per morosi, perché fin dall'inizio noi consiglieri regionali abbiamo puntualmente versato le somme dovute per la tutela legale, che tra l'altro non è mai partita, ti invito ad essere più attenta nelle tue comunicazioni pubbliche e di attenerti alle fonti ufficiali perché il 'sentito dire' è sempre una versione filtrata di come sono realmente i fatti", insiste la consigliera M5S in Regione Lazio rivolgendosi a Rousseau, che, secondo Lombardi, con il suo post di oggi "non ha perso l'occasione di gettare benzina sul fuoco, inutilmente".