Manovra, primo punto governo-maggioranza su bilancio

(Fotogramma)

Ci sarà una nuova riunione domani, probabilmente in serata, sulla manovra. Si apprende da fonti della maggioranza al termine dell'incontro di stasera a palazzo Chigi durato circa 3 ore con il premier Giuseppe Conte, il titolare del Mef Roberto Gualtieri, i capidelegazione e i responsabili economici di maggioranza. Stasera è stato fatto il punto sui capitoli della prossima manovra. "E' stata la prima riunione, non c'è nulla di definitivo e non si è entrati nei dettagli", si spiega. Ovvero come passare dalla Nadef al Documento programmatico di bilancio. Tra gli argomenti su cui ci si è soffermati le misure di sostegno alle filiere più colpite dalla crisi per il coronavirus e il capitolo fisco visto che nella legge di Bilancio, come confermato dal premier Conte prima della riunione di stasera, verrà inserito l'assegno unico per il 2021 anche se "non a partire da gennaio", ha specificato il presidente del Consiglio.