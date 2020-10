Covid, Di Maio: "Dato di oggi ci preoccupa"

(Foto Fotogramma)

"Il dato di oggi di circa 8800 nuovi casi di Covid ci preoccupa non poco ma siamo anche sicuri che il vaccino che arriverà a fine anno rappresenterà il modo per cominciare a contrastare in maniera strutturale questa pandemia". Lo dichiara il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel suo intervento organizzato da 'Formiche' presso il Palazzo Santa Chiara a Roma, dal titolo 'Laudata economia'.