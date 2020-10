Paragone-Marattin, scintille tv sul Mes

Scintille tra Gianluigi Paragone e Luigi Marattin sul tema del Mes. Il ring è Omnibus, su La7, dove si confrontano l'ex senatore grillino e l'esponente di Italia Viva. "In Italia nessuno va a guardare i fatti, il dibattito ormai si fa... Sul Mes ho posto domande, Paragone parla di mascherine... Forse ora parlerà di barbabietole...", dice Marattin.

"Prendi la tua maggioranza, portate in aula e contate i voti e vediamo se avete la maggioranza per fare il Mes. Altrimenti stai prendendo per culo le persone. Avete la maggioranza? Siete al governo? Prendetevi la responsabilità del Mes. Tu sei presidente di una commissione, amico Fritz... Sei presidente della Commissione Finanze, prenditi la tua maggioranza e fate il Mes per il bene degli italiani...", afferma Paragone.

"Paragone ha fatto il giornalista e il politico, fa fatica a distinguere i due piani. A livello politico c'è un problema, ma qui stiamo facendo un dibattito. Da 6 mesi andate a raccontare balle agli italiani, tu per primo. E' evidente che questo abbia un impatto sulla politica, tanta gente qui è stata viziata dalle balle", la replica di Marattin.