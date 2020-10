Santelli, Berlusconi: "Amica sincera e leale"

(Foto Fotogramma)

"Questa mattina ho appreso la tragica notizia della sua scomparsa con una costernazione profonda. Era una amica sincera, intelligente, leale, una donna appassionata e una combattente tenace. Mi è stata vicina anche nei momenti più difficili". Così il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, ricordando, in collegamento telefonico con 'Dritto e rovescio' su Rete 4, la governatrice calabrese Jole Santelli, scomparsa nella notte.

"Non aveva paura di nulla, neppure della malattia e della sofferenza. Aveva affrontato senza esitare sfide difficili in Parlamento, al governo e in Forza Italia", ha proseguito l'ex premier. "Jole rappresentava la speranza del riscatto di una terra che lei amava appassionatamente. L'idea di un mezzogiorno che ha in se stesso la dignità e la forza di essere protagonista", ha aggiunto Berlusconi.