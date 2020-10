Santelli, il cordoglio della politica

"Una donna forte e generosa. Mancherà". Così il ministro per il Sud, Peppe Provenzano ricorda la presidente della Regione Calabria Jole Santelli morta oggi a soli 51 anni. Un lutto che colpisce tutto il mondo politico in maniera trasversale. ''Sono sconvolta e molta turbata - afferma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli - . E' stata una mia avversaria politica E' stata una donna forte che ha affrontato un calvario importante. Sono vicina alla sua famiglia''.

E tutto il centrodestra si stringe attorno a quella che Maurizio Gasparri definisce "una sorella, una militante, un'amica per me, siamo tutti quanti stravolti". In lacrime guarda la loro ultima foto, abbracciati, scattata insieme a settembre scorso in Puglia. "Aveva avuto problemi - conclude il senatore di Forza Italia - ma li aveva gestiti e superati. E' un fulmine a ciel sereno". Anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni si dice sconvolta dalla notizia: "Ci lascia un'amica, una donna coraggiosa, un politico fiero e orgoglioso delle sue idee, che ha combattuto tutta la vita per la sua terra e per offrire una occasione di riscatto alla Calabria".

"Andarsene a soli 51 anni - scrive su Facebook Matteo Salvini - dopo aver lavorato per la tua gente, con il sorriso, fino a poche ore fa. La Calabria e l’Italia ti abbracciano Jole, una preghiera per te e un pensiero alla tua famiglia, ai tuoi amici e a tutta la tua comunità".

Anche il leader di Iv Matteo Renzi esprime "un pensiero commosso" per "una donna che ha dimostrato di essere una grande combattente. Le mie condoglianze più sentite alla famiglia, agli amici ed ai suoi colleghi di Forza Italia".

"Siamo sconvolti dalla notizia della scomparsa improvvisa del presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. Ci lascia un amica, una donna coraggiosa, un politico fiero e orgoglioso delle sue idee, che ha combattuto tutta la vita per la sua terra e per offrire una occasione di riscatto alla Calabria", dice Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. "Da parte mia e di tutta Fratelli d'Italia voglio esprimere il più profondo cordoglio e vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari. A Dio Jole, ci mancherai", conclude la leader di Fdi..