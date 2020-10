Santelli, Previti: "Con lei rapporto bellissimo, è stata sfortunata"

(Fotogramma)

''Sono molto dispiaciuto e colpito da questa bruttissima notizia, Jole non lo meritava, è stata veramente sfortunata...''. Lo dice all'Adnkronos Cesare Previti, commosso per la scomparsa di Jole Santelli. L'ex ministro della Difesa del primo governo Berlusconi e parlamentare di Fi, ricorda al telefono quando Santelli, neo avvocato, aveva iniziato a fare la gavetta nel suo studio a Roma, come lui era calabrese di nascita, ma romana d'adozione: ''Ho sempre avuto un rapporto bellissimo con lei, che risaliva a tanto tempo fa. Ricordo quando si dava da fare, insieme agli altri giovani che erano in studio, durante la campagna elettorale del '94 per sostenere la mia candidatura al Senato per Forza Italia". Previti non aggiunge altro, ripete solo: ''Sono davvero colpito da questa bruttissima notizia''.