Sgarbi: "Il mio slogan? SPQR, Sgarbi per qualificare Roma"

(Fotogramma)

''Lo slogan della campagna elettorale di Vittorio Sgarbi sarà quanto di più 'romano' si possa immaginare, e cioè l’acronimo 'SPQR', non nell’accezione più conosciuta, quella latina di 'Senatus Populusque Romanus' (Il Senato e il popolo, ovvero i simboli della Repubblica romana) piuttosto nella variante sgarbiana: 'Sgarbi Per Qualificare Roma'''. Lo comunica lo staff di Vittorio Sgarbi, in campo per la prossima sfida per il Campidoglio.