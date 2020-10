Arcuri: "Regioni attivino 1600 posti terapia intensiva"

(Fotogramma)

"Totale disponibilità a lavorare insieme per contrastare la seconda ondata, valorizzando l'esperienza fatta a marzo/aprile, sapendo che "il tempo è una variabile fondamentale". Lo ha detto, a quanto si apprende, il commissario Domenico Arcuri nell'informativa dopo la conferenza Stato-regioni.

"A ieri abbiamo somministrato oltre 13 milioni tamponi (11 milioni dal commissario e 2 milioni da Regioni); abbiamo inviato due giorni fa una lettera alle Regioni in cui si chiedeva di comunicare il fabbisogno di tamponi e reagenti per poter chiudere la nuova offerta e attendiamo le indicazioni" delle regioni "per poter procedere ulteriormente. Altri 5 milioni di tamponi sono già acquistati".

"In questi mesi alle Regioni -ha aggiunto Arcuri- abbiamo inviato 3059 ventilatori polmonari per le terapie intensive, 1429 per le subintensive; prima del Covid le terapie intensive erano 5179, abbiamo attivato fino a 9463 posti, ora risultano attive 6628, dovevamo averne altri 1.600 che sono già nelle disponibilità delle singole regioni ma non sono ancora attive; chiederei alle regioni di attivarle".

"Abbiamo altri 1.500 ventilatori disponibili, ma prima di distribuirli vorremmo vedere attivati i 1.600 posti letto di terapia intensiva per cui abbiamo già inviato i ventilatori".