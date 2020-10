Berlusconi torna in Francia, riposo e lavoro da 'remoto' nella villa di Marina

(Fotogramma)

Silvio Berlusconi è tornato in Francia. Il Cav, apprende l'Adnkronos da fonti azzurre, è nella villa della figlia Marina a Châteauneuf-de-Grasse, Valbonne, circa 35 chilometri da Nizza. Dopo aver trascorso in Provenza tutto il lockdown piena emergenza Coronavirus e averci fatto un blitz anche questa estate (alla fine di agosto), l'ex premier avrebbe deciso di 'replicare', proprio ora che si profila una nuova ondata di contagi in Italia. Su consiglio della primogenita, il leader azzurro, ormai clinicamente guarito dal Covid (come dimostrato dagli ultimi tamponi negativi a distanza), ma ancora provato dal virus, ha scelto la casa di proprietà della figlia, una villa di metà Ottocento con circa centomila metri quadrati di terreno, come buen retiro.

In questo modo, riferiscono le stesse fonti, Berlusconi avrà modo di riposarsi in sicurezza anti-contagio, ovvero nel rispetto delle norme anti-Covid, evitando anche la 'processione' di parlamentari azzurri in visita. Il presidente di Fi continua a lavorare da 'remoto', partecipando alle votazioni del Parlamento Ue a distanza, senza tralasciare gli impegni di partito, anche attraverso la piattaforma Zoom o semplicemente il telefono. Berlusconi ascolta tg e programmi di informazione. Ad aggiornarlo sugli ultimi sviluppi politici, comunque, ci pensano i più stretti collaboratori e i vertici azzurri, a cominciare dal vicepresidente Antonio Tajani.