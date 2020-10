Conte alle Regioni: "Collaborare, collaborare, collaborare"

Anche se la scelta della Regione Campania di chiudere "in blocco" le scuole per frenare i contagi da coronavirus Sars-CoV-2 non dà il "segnale migliore", la "nostra forza" è "collaborare, collaborare, collaborare" per contrastare la pandemia di Covid-19. Lo sottolinea il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rientrando nella in hotel, nel centro di Bruxelles, dopo la prima giornata di lavori del Consiglio Europeo.