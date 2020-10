Conte 'boccia' De Luca sulla scuola

Per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, "chiudere in blocco la scuola", come ha fatto la Campania di Vincenzo De Luca per combattere la diffusione del coronavirus Sars-CoV-2, "non è la soluzione migliore". Lo dice lo stesso Conte, rientrando nella notte in hotel, nel centro di Bruxelles, dopo la prima giornata dei lavori del Consiglio Europeo.