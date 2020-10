Covid, Azzolina: "De Luca ha chiuso le scuole, ma studenti in centri commerciali"

(Fotogramma)

"Ad oggi guardo i dati che ci dicono che le scuole sono i posti più sicuri rispetto ad altri luoghi. Alla scorsa settimana erano stati lo 0,080% gli studenti contagiati. De Luca ha chiuso le scuole ma oggi quegli studenti campani dove sono? Sono nei centri commerciali, in strada, nei negozi che non credo siano luoghi più sicuri di altri". E' la ministra del'Istruzione, Lucia Azzolina a criticare nuovamente la decisione presa dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca nel corso del convegno dei giovani imprenditori di Confindustria rivendicando il "duro lavoro" fatto questa estate per "garantire la sicurezza".