Covid, Cacciari: "Deputati si riducano lo stipendio"

(Fotogramma)

I nuovi lockdown? "C’è gente che non ha ancora ricevuto la Cig, occorre intervenire su migliaia di imprese che sono alla canna del gas, si sappia, si dica, questa gente sta attendendo di pagare le tasse, anche se non hanno guadagnato una lira", replica Massimo Cacciari, ospite di 'Un giorno da pecora'. "E' troppo difficile -avverte- fare un provvedimento in cui si escludono queste categorie dai pagamenti per le prossime volte e farle pagare di più a chi non è stato toccato dalla crisi Covid, come me, ad esempio?". Lei ora sarebbe disposto a pagare di più rispetto a chi sta vivendo una crisi profonda? "Certo, a partire da me e dai deputati, si riducono lo stipendio e se vogliono mi riducano la pensione", replica Cacciari che aggiunge: ''Servono provvedimenti immediati per queste imprese che sono in ginocchio".