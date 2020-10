Covid, verso un nuovo Dpcm: le ipotesi

(Fotogramma)

Crescono i contagi e la seconda ondata del Covid comincia a dare qualche apprensione di troppo al governo, che ha iniziato a ragionare sulla possibilità di stringere le maglie delle regole anti contagio fissate solo qualche giorno fa con il Dl e poi l'ultimo Dpcm anti-coronavirus. E' stato il Pd, oggi, a chiedere un 'surplus' di riflessione al premier che, per questo, al rientro da Genova è atteso alla riunione sulla manovra (in corso a palazzo Chigi) e poi a un vertice sulle "misure sanitarie per l'emergenza coronavirus".

Una 'stretta' sulle norme appare inevitabile. Le ipotesi di cui si parla, che potrebbero essere disposte con un nuovo Dpcm che potrebbe venire alla luce nelle prossime ore, sono diverse e ancora tutte da decidere: una nuova stretta su sport dilettantistici e attività fisiche (nel mirino potrebbero finire le palestre); ma anche parrucchieri, estetisti e saloni di bellezza; sale gioco; ampliamento (fino all'obbligatorietà) dello smart working. Molto discussa la possibilità di imporre un coprifuoco con chiusura dei locali alle 22 o 23.

Ancora di più quella di ipotizzare 'dad' e orari scaglionati per le scuole, che molti in maggioranza vorrebbero invece tenere esplicitamente fuori dalla nuova stretta. Fuori discussione un nuovo lockdown, esplicitamente escluso dal premier questa sera.