Milano, Morgan candidato sindaco: "Accetto, spazio ai giovani"

Foto Fotogramma

''Accetto la candidatura a sindaco di Milano, per queste ragioni: amo profondamente questa città, ci vivo e ci sono nato, la considero un luogo intelligente e dalle infinite potenzialità. Vorrei valorizzare la profondità culturale intendendo la cultura e l’istruzione la base sulla quale si fonda un’economia e non viceversa. Vorrei dare spazio a progetti di giovani ingegnosi e pieni di energia e creatività per togliere il grigiore deprimente''. Così Marco Castoldi, in arte Morgan, sui suoi profili social, dopo aver accettato la proposta di Vittorio Sgarbi, che ha appena fondato il movimento 'Rinascimento con Sgarbi' scegliendo di puntare sul cantante per la corsa a primo cittadino di Milano.

''Vorrei ripristinare dove è possibile le via d’acqua di Leonardo e renderle luoghi belli, piacevoli, adatti a bambini, cittadini turisti e commercio -prosegue il cantautore- l'acqua, la storia, l'arte, la natura e la convivenza sociale un po’ meno sui social network e un po’ più nella realtà sociale. Non è un programma, sono dei sentimenti. La realtà è complessa ma ci sono tante persone intelligenti e propositive con cui collaborare per un progetto condiviso di vera rinascita'', conclude.