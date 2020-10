Covid, Regioni: "Ristoro per discoteche e attività chiuse"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Ristorare le attività che sono state chiuse in questi mesi, come le discoteche e le sale da ballo, e quelle che eventualmente dovessero essere chiuse in futuro. E' quanto ha chiesto il presidente della Regione Emilia Romagna, a quanto si apprende, nel corso del confronto tra governo e Regioni che si è svolto questa mattina. "Serve un segnale di attenzione per discoteche e attività chiuse", ha sottolineato Bonaccini.