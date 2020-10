Covid, al via vertice Boccia-Speranza e Arcuri con Regioni

Immagine di repertorio (Fotogramma)

E' in corso la riunione di coordinamento con le Regioni dalla Protezione Civile a cui partecipano il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli in presenza e il ministro della Salute Roberto Speranza, in collegamento in videoconferenza. Il vertice è stato convocato ieri per un confronto con le Regioni sulle terapie intensive e i tamponi.

Tra i governatori in collegamento in videoconferenza il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il presidente della provincia Autonoma di Bolzano Arno Kompatscher, il presidente del Molise Donato Toma, il presidente della Liguria Giovanni Toti e alcuni assessori.

Collegati in videoconferenza anche il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e il presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti.